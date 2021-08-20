Как «Созвездие-Йолдызлык» готовится к премьере

21:42, 20.08.2021 46
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» готова распахнуть двери и представить казанцам не только обновленное здание театра при мануфактуре купца Алафузова, но и премьеру «Изобретательная влюбленная» по пьесе Лопе де Вега, с которой и начнется новая жизнь старинного здания. Как идет подготовка к официальному новоселью и премьерному спектаклю, посмотрели корреспонденты «Реального времени».


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