Проблемы трудоустройства людей с нарушением слуха и зрения на круглом столе в КЦ «Сайдаш»

Сегодня в Казани в КЦ «Сайдаш» было подписано соглашение о взаимодействии по подбору персонала из числа граждан, относящихся к категории инвалидов, между Татарстанским республиканским отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество глухих» и Ассоциацией отелей Казани и РТ. Перед этим проблемы трудоустройства людей с нарушением слуха и зрения обсудили на круглом столе, где побывали корреспонденты «Реального времени».
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