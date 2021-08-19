Проблемы трудоустройства людей с нарушением слуха и зрения на круглом столе в КЦ «Сайдаш»

17:30, 19.08.2021 25
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Казани в КЦ «Сайдаш» было подписано соглашение о взаимодействии по подбору персонала из числа граждан, относящихся к категории инвалидов, между Татарстанским республиканским отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество глухих» и Ассоциацией отелей Казани и РТ. Перед этим проблемы трудоустройства людей с нарушением слуха и зрения обсудили на круглом столе, где побывали корреспонденты «Реального времени».


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