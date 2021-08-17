«Летний fresh» на Черном озере: тонкости цветочного дизайна

Сегодня на Черном озере начался всероссийский конкурс креативной флористики «Летний fresh». 12 мастеров представляют свои работы на темы «Национальные мотивы в современных аксессуарах» и «Древо жизни». Понаблюдать за работой флористов и увидеть креативные цветочные композиции можно еще и завтра, начиная с 14 часов.
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