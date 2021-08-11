«О чем поют деревья»: сказки народов Поволжья в парке им.Горького

22:37, 11.08.2021 38
1/38
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Три дня, 11, 12 и 13 августа на зеленой лужайке парка имени Горького проходит премьера спектакля «О чем поют деревья», основанная на сказках народов Поволжья. Постановка по заказу казанской мэрии приурочена к Году родных языков и народного единства в Татарстане. В основе спектакля - удмуртская сказка «Красавица береза», чувашская «Юман-батыр», мордовская «Дуболго Пичай» и марийская «Волшебный меч».


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи