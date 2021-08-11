«О чем поют деревья»: сказки народов Поволжья в парке им.Горького

Три дня, 11, 12 и 13 августа на зеленой лужайке парка имени Горького проходит премьера спектакля «О чем поют деревья», основанная на сказках народов Поволжья. Постановка по заказу казанской мэрии приурочена к Году родных языков и народного единства в Татарстане. В основе спектакля - удмуртская сказка «Красавица береза», чувашская «Юман-батыр», мордовская «Дуболго Пичай» и марийская «Волшебный меч».
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