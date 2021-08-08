10 авиафото недели

00:00, 08.08.2021 10 1
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Безусловно, главным зрелищем минувших дней в Казани стало авиашоу «Я выбираю небо!». Ежегодно оно собирает у центра семьи «Казан» множество восхищенных зрителей. А днем ранее фотокорреспонденты могли понаблюдать за «железными птицами» поближе и в «рабочей обстановке»: казанский аэропорт пригласил журналистов на очередной споттинг. Лучшие кадры авиационной недели — в фотоподборке «Реального времени».

  • 1—5. Вечерний споттинг в Международном аэропорту «Казань».
  • 6—10. На празднике «Я выбираю небо!».

Фото: Максим Платонов  


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