10 авиафото недели

Безусловно, главным зрелищем минувших дней в Казани стало авиашоу «Я выбираю небо!». Ежегодно оно собирает у центра семьи «Казан» множество восхищенных зрителей. А днем ранее фотокорреспонденты могли понаблюдать за «железными птицами» поближе и в «рабочей обстановке»: казанский аэропорт пригласил журналистов на очередной споттинг. Лучшие кадры авиационной недели — в фотоподборке «Реального времени».
Фото: Максим Платонов
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