«Молчание» — золото? Абстрактный минимализм Катерины Конюховой

Сегодня в Галерее современного искусства ГМИИ РТ открылась выставка «Молчание» молодой казанской художницы Катерины Конюховой. Помимо живописи в экспозиции зрители смогут увидеть черных «каменных» истуканов высотой в человеческий рост, символизирующих безмолвие и давших название всей выставке, от группы художниц Анастасии Морозовой, Дины Терентьевой, Татьяны Силантьевой и Аллы Медовой.
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