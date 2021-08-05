«Jazz в усадьбе Сандецкого» вернулся на родину

21:44, 05.08.2021 33
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

XV Международный фестиваль импровизационной музыки «Джаз в усадьбе Сандецкого» сегодня вернулся во двор Госмузея изобразительных искусств РТ. В этом году фестиваль состоит из 4 концертов и пройдет с 5 по 26 августа.


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