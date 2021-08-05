Качать права, чувак и шарашка: «Язык [не] свободы» в музее Горького и Шаляпина

20:05, 05.08.2021 32
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В музее Максима Горького и Федора Шаляпина с 5 августа по 12 сентября пройдет выставка «Язык [не] свободы», посвященная лагерному жаргону и его влиянию на речь и жизнь современного россиянина. В основу выставки легла книга бывшего заключенного Леонида Городина, который 20 лет занимался составлением словаря тюремного жаргона.


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