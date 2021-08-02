Энергетики Казанской ТЭЦ-3 приняли участие в общесистемной противоаварийной тренировке

16:56, 02.08.2021 Сюжет:  АО «ТГК-16» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 9
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Персонал Казанской ТЭЦ-3, входящей в АО «ТГК-16», подтвердил готовность к внештатным ситуациям. Энергетики приняли участие в общесистемной противоаварийной тренировке, которая прошла в Казани. Во время учений отрабатывались совместные действия между диспетчерским персоналом РДУ Татарстана, АО «Сетевая компания» и оперативным персоналом Казанской ТЭЦ-3.


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