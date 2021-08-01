10 фото недели: во славу Отечества

Герои традиционной фотоподборки «Реального времени» — люди, чьими делами может гордиться Россия. Подвиги адмирала Николая фон Эссена и его родственника, летчика Императорского Черноморского флота Раймонда фон Эссена на Первой мировой войне — это уже история. Золото рапиристки Марты Мартьяновой на токийской Олимпиаде — событие последних дней, а только что получившим дипломы офицерам-танкистам еще предстоит внести свой вклад во славу Отечества.
Фото: Максим Платонов
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