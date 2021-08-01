10 фото недели: во славу Отечества

00:00, 01.08.2021 10
1/10

Герои традиционной фотоподборки «Реального времени» — люди, чьими делами может гордиться Россия. Подвиги адмирала Николая фон Эссена и его родственника, летчика Императорского Черноморского флота Раймонда фон Эссена на Первой мировой войне — это уже история. Золото рапиристки Марты Мартьяновой на токийской Олимпиаде — событие последних дней, а только что получившим дипломы офицерам-танкистам еще предстоит внести свой вклад во славу Отечества.

  • 1—4. 88-й выпуск в Казанском высшем танковом училище.
  • 5—7. На выставке «Морская династия фон Эссенов» в Музее Е.А. Боратынского.
  • 8—10. Встреча олимпийской чемпионки Марты Мартьяновой в Казанском аэропорту.

Фото: Максим Платонов


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи