Морская династия фон Эссенов в Казани

Сегодня в казанском Музее Е.А. Боратынского открылась выставка «Морская династия фон Эссенов», подготовленную семьей фон Эссенов на материалах семейного собрания. Выставка приурочена к 160-летию российского флотоводца, адмирала Н. О. фон Эссена, 100-летию «Русского исхода» и 325-летию со дня создания Военно-морского флота России. Главные герои выставки – Николай Оттович фон Эссен и Раймонд Федорович фон Эссен.
Адмирал Николай Оттович фон Эссен (1860 – 1915), прославленный русский моряк с немецкими корнями, командующий русским флотом Балтийского моря. В начале Первой мировой войны он смог защитить столицу от нападения противника, предприняв ряд мер, парализовавших флот Германской империи. В 2011 году на Калининградском судостроительном заводе «Янтарь» был заложен сторожевой корабль «Адмирал Эссен», который ныне несет службу на Черноморском флоте. В 2020 году память об адмирале увековечена на Аллее героев российского флота в Кронштадте.
Второй герой выставки – лейтенант Раймонд Федорович фон Эссен (1888 – 1931), морской летчик Императорского Черноморского флота, командир корабельного отряда авиации, который впервые в истории российского военного флота в 1916 году провел авиабомбардировку позиций противника.
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