KazanSummit 2021: цифровизация промышленности и роботизация КАМАЗа

XII Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021» открылся сегодня на главной выставочной площадке — «Казань Экспо». Главными гостями первого дня стали министр экономического развития страны Максим Решетников и президент Татарстана Рустам Минниханов. В работе саммита участвуют представители 48 стран и 25 регионов России. Саммит направлен на развитие сотрудничества и поддержание диалога между Россией и странами-участницами Организации исламского сотрудничества в экономической, политической и культурной сферах.
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