10 фото недели: место встречи — собор Казанской иконы Богородицы

00:00, 25.07.2021 10
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Главное событие минувшей недели — возвращение чудотворной Казанской иконы Божией Матери домой. Храм в честь православной святыни, воссозданный в Казанско-Богородицком монастыре, в этот же день освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Освящение собора и первая проведенная в нем литургия — знаковые моменты для православных всей России, и, разумеется, на церемонию прибыло немало VIP-гостей. Об этом фотоподборка «Реального времени».

Фото: Василий Иванов


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