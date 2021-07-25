10 фото недели: место встречи — собор Казанской иконы Богородицы

Главное событие минувшей недели — возвращение чудотворной Казанской иконы Божией Матери домой. Храм в честь православной святыни, воссозданный в Казанско-Богородицком монастыре, в этот же день освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Освящение собора и первая проведенная в нем литургия — знаковые моменты для православных всей России, и, разумеется, на церемонию прибыло немало VIP-гостей. Об этом фотоподборка «Реального времени».
Фото: Василий Иванов
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым