Серебряный «наряд» для Богородицы: Нацмузей РТ передал епархии ризу Казанской иконы

13:09, 19.07.2021 44
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Национальный музей РТ передал Казанской епархии ризу-оклад Казанской иконы Божией матери. Комплекс из шести предметов: внешняя рама-оклад, средник, киот к иконе Казанской Божией матери, рамка-крепление, оклад, обрамляющий саму икону, и тканевая риза - перевезли в отреставрированный собор, церемония освящения которого пройдет 21 июля. Риза изготовлена из серебра в технике чеканки, выколотки, гравировки и золочения со вставками из жемчуга и цветного стекла.


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