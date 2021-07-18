10 фото недели: поговорим?

00:00, 18.07.2021 10 1
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Каждый день мы общаемся со множеством людей, чаще всего вербально: обсуждаем проблемы, обмениваемся мнениями, рассказываем новости. Одним словом – разговариваем. Иногда это очень интимные разговоры: художника – со своей картиной, музыканта – с инструментом… Фотоподборка «Реального времени» за минувшие семь дней – о том, кто, как и о чем говорит.

  • 1 — 2. На выставке «Глобальный мир татарской книжности» в Национальной библиотеке РТ.
  • 3 — 6. На выставке «Собор Казанской иконы Божией Матери. Возрождение» в Музее изобразительных искусств РТ.
  • 7 — 10. На международном фестивале Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге».

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов


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