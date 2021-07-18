10 фото недели: поговорим?

Каждый день мы общаемся со множеством людей, чаще всего вербально: обсуждаем проблемы, обмениваемся мнениями, рассказываем новости. Одним словом – разговариваем. Иногда это очень интимные разговоры: художника – со своей картиной, музыканта – с инструментом… Фотоподборка «Реального времени» за минувшие семь дней – о том, кто, как и о чем говорит.
Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
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