«Летние вечера в Елабуге»: 4 дня в состоянии творчества

В Татарстане завершается III Международный музыкальный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». За четыре концертных дня (с 15 по 18 июля) на Шишкинских прудах выступили 200 музыкантов из России, Бельгии, Голландии, Франции и Израиля. Параллельно здесь в 16-й раз проходит ежегодный Международный арт-симпозиум по современному искусству: 33 художника из России, Финляндии и Казахстана создают полотна на заранее заданную тему «Тепло родного дома».
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