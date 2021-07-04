10 фото недели: мужской и женский взгляд

00:00, 04.07.2021 10
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События минувших семи дней в традиционном фотообзоре «Реального времени».

  • 1—3. На прощании с председателем ТРО «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» Фаридой Забировой.
  • 4—5. На открытии выставки к 100-летию Коммунистической партии Китая.
  • 6. На выставке «Непарадный Ленинград» из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга.
  • 7—9. Премьера спектакля «И этот мир!» на стихи Мударриса Аглямова.
  • 10. Работа первого в Казани мобильного пункта бесплатной вакцинации и стерилизации собак.

Фото: Ринат Назметдинов, Василий Иванов


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