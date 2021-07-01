Слияние города и природы: «Непарадный Ленинград» в галерее «Хазинэ»

Сегодня в Национальной художественной галерее «Хазинэ» в Казанском кремле открылась выставка «Непарадный Ленинград» из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга. В экспозиции представлены работы художников ленинградской пейзажной школы 1930—1940-х годов. Выставка включает более ста картин 22 живописцев, среди которых Александр Ведерников, Владимир Гринберг, Николай Емельянов и другие.
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