Слияние города и природы: «Непарадный Ленинград» в галерее «Хазинэ»

20:42, 01.07.2021 28
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Национальной художественной галерее «Хазинэ» в Казанском кремле открылась выставка «Непарадный Ленинград» из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга. В экспозиции представлены работы художников ленинградской пейзажной школы 1930—1940-х годов. Выставка включает более ста картин 22 живописцев, среди которых Александр Ведерников, Владимир Гринберг, Николай Емельянов и другие.


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