Философ, бунтарь, поэт, Экэ: «И этот мир!» Мударриса Аглямова на тинчуринской сцене

00:00, 02.07.2021 30
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30 июня на сцене Татарского государственного театра драмы и комедии К. Тинчурина прошла последняя премьера 87-го сезона - музыкально-поэтический спектакль «И этот мир!» на стихи народного поэта Татарстана Мударриса Аглямова. 


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