Казань простилась с Фаридой Забировой

15:13, 28.06.2021 40 5
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Местом прощания с председателем ТРО «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» Фаридой Забировой стала мечеть имени Марджани. Фариде Забировой было 67 лет. С 2009 года она была заместителем председателя отделения ВООПИиК, а в этом году стала его главой.



комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 28 июн
    Тяжело
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  • Анонимно 28 июн
    Грустно все это
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  • Анонимно 28 июн
    Вечная Память и Вечный Покой.
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  • Анонимно 28 июн
    Никогда не понимал, зачем фоткают на похоронах. Я сейчас не про журналистов
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  • Анонимно 28 июн
    Метшина нет
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