ITSF-2021: выездная редакция «Реального времени» в лицах

24—25 июня в отеле Kazan Palace by Tasigo в 14-й раз проходит цифровой форум ICL. Мероприятие объединило на своей площадке 100 ключевых игроков ИТ-рынка, в том числе руководителей ИТ и ИБ-департаментов и специалистов, развивающих новые технологии. В рамках ITSFClub 2021 они обсуждают вопросы кибербезопасности и актуальные темы, связанные со стратегиями умного предприятия, инсорсингом, импортозамещением и цифровой экономикой. На форуме работала выездная редакция «Реального времени».
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