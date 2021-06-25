ITSF-2021: выездная редакция «Реального времени» в лицах

23:16, 25.06.2021 43
Сергей Соловьев, заместитель генерального директора ГК ICLСергей Соловьев, заместитель генерального директора ГК ICLСергей Соловьев, заместитель генерального директора ГК ICLАлексей Клепиков, вице-президент, руководитель информационно-технологического кластера ПАО «МТС-Банк»Алексей Клепиков, вице-президент, руководитель информационно-технологического кластера ПАО «МТС-Банк»Андрей Клопотовский, генеральный директор ООО «Сервисный центр ФЕСКО»Андрей Клопотовский, генеральный директор ООО «Сервисный центр ФЕСКО»Андрей Клопотовский, генеральный директор ООО «Сервисный центр ФЕСКО»Руслан Вагизов, директор международной группы ICL ServicesРуслан Вагизов, директор международной группы ICL ServicesРуслан Вагизов, директор международной группы ICL ServicesГладченко Дмитрий, заместитель директора по информационной безопасности компании «Лента»Гладченко Дмитрий, заместитель директора по информационной безопасности компании «Лента»Гладченко Дмитрий, заместитель директора по информационной безопасности компании «Лента»Кирилл Меньшов, старший вице-президент по информационным технологиям, РостелекомКирилл Меньшов, старший вице-президент по информационным технологиям, РостелекомКирилл Меньшов, старший вице-президент по информационным технологиям, РостелекомПаскаль Барбье, директор по информационным системам (CIO) АВТОВАЗПаскаль Барбье, директор по информационным системам (CIO) АВТОВАЗПаскаль Барбье, директор по информационным системам (CIO) АВТОВАЗВадим Сорокин, ТеррасофтВадим Сорокин, ТеррасофтВадим Сорокин, Террасофт
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  • Сергей Соловьев, заместитель генерального директора ГК ICL
    Ринат Назметдинов
  • Сергей Соловьев, заместитель генерального директора ГК ICL
    Ринат Назметдинов
  • Сергей Соловьев, заместитель генерального директора ГК ICL
    Ринат Назметдинов
  • Алексей Клепиков, вице-президент, руководитель информационно-технологического кластера ПАО «МТС-Банк»
    Ринат Назметдинов
  • Алексей Клепиков, вице-президент, руководитель информационно-технологического кластера ПАО «МТС-Банк»
    Ринат Назметдинов
  • Андрей Клопотовский, генеральный директор ООО «Сервисный центр ФЕСКО»
    Ринат Назметдинов
  • Андрей Клопотовский, генеральный директор ООО «Сервисный центр ФЕСКО»
    Ринат Назметдинов
  • Андрей Клопотовский, генеральный директор ООО «Сервисный центр ФЕСКО»
    Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Руслан Вагизов, директор международной группы ICL Services
    Ринат Назметдинов
  • Руслан Вагизов, директор международной группы ICL Services
    Ринат Назметдинов
  • Руслан Вагизов, директор международной группы ICL Services
    Ринат Назметдинов
  • Гладченко Дмитрий, заместитель директора по информационной безопасности компании «Лента»
    Ринат Назметдинов
  • Гладченко Дмитрий, заместитель директора по информационной безопасности компании «Лента»
    Ринат Назметдинов
  • Гладченко Дмитрий, заместитель директора по информационной безопасности компании «Лента»
    Ринат Назметдинов
  • Кирилл Меньшов, старший вице-президент по информационным технологиям, Ростелеком
    Ринат Назметдинов
  • Кирилл Меньшов, старший вице-президент по информационным технологиям, Ростелеком
    Ринат Назметдинов
  • Кирилл Меньшов, старший вице-президент по информационным технологиям, Ростелеком
    Ринат Назметдинов
  • Паскаль Барбье, директор по информационным системам (CIO) АВТОВАЗ
    Ринат Назметдинов
  • Паскаль Барбье, директор по информационным системам (CIO) АВТОВАЗ
    Ринат Назметдинов
  • Паскаль Барбье, директор по информационным системам (CIO) АВТОВАЗ
    Ринат Назметдинов
  • Вадим Сорокин, Террасофт
    Ринат Назметдинов
  • Вадим Сорокин, Террасофт
    Ринат Назметдинов
  • Вадим Сорокин, Террасофт
    Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

24—25 июня в отеле Kazan Palace by Tasigo в 14-й раз проходит цифровой форум ICL. Мероприятие объединило на своей площадке 100 ключевых игроков ИТ-рынка, в том числе руководителей ИТ и ИБ-департаментов и специалистов, развивающих новые технологии. В рамках ITSFClub 2021 они обсуждают вопросы кибербезопасности и актуальные темы, связанные со стратегиями умного предприятия, инсорсингом, импортозамещением и цифровой экономикой. На форуме работала выездная редакция «Реального времени».


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