«Бер-бер хэл»: как в Казани снимают татарскую мелодраму

В поселке Вознесение в огромном трехэтажном коттедже идут съемки татароязычной мелодрамы «Бер-бер хэл». Сегодня создатели 30-серийного сериала, по традиции, разбили символическую тарелку на успех ленты. Сериал снимает кинокомпания «Ватан 21 век» по заказу ТРК «Новый век». Поэтому один из осколков забрал на память гендиректор телекомпании Ильшат Аминов. Вместе с ним место съемок посетили зампред парламента Татарстана, председатель Комиссии по вопросам сохранения и развития татарского языка Марат Ахметов, председатель комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов. Гости осмотрели локацию, познакомились с создателями сериала и актерами, и даже наблюдали, как снимается одна из сцен.
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