«Для здоровья наших детей»: в Казани открылся онкоцентр ДРКБ

Сегодня в Казани на базе Детской республиканской клинической больницы открылся Центр детской онкологии, гематологии и хирургии. В мероприятии приняли участие президент РТ Рустам Минниханов и замминистра здравоохранения России Олег Гриднев.
Строительство детского онкоцентра начато в январе 2020 года. Центр рассчитан на 100 коек. На его строительство было выделено 2 млрд 204,5 млн рублей, из них 1 млрд 184 млн рублей – средства федерального бюджета, порядка 1 млрд рублей - средства бюджета Республики Татарстан.
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