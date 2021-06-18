«Для здоровья наших детей»: в Казани открылся онкоцентр ДРКБ

Сегодня в Казани на базе Детской республиканской клинической больницы открылся Центр детской онкологии, гематологии и хирургии. В мероприятии приняли участие президент РТ Рустам Минниханов и замминистра здравоохранения России Олег Гриднев.

Строительство детского онкоцентра начато в январе 2020 года. Центр рассчитан на 100 коек. На его строительство было выделено 2 млрд 204,5 млн рублей, из них 1 млрд 184 млн рублей – средства федерального бюджета, порядка 1 млрд рублей - средства бюджета Республики Татарстан.