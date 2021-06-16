Летучие мыши и пионы, персики и жабы: символы счастья в китайском искусстве

В Центре «Эрмитаж-Казань» открылась выставка «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII — XX веков из собрания Государственного Эрмитажа». Почти 300 экспонатов, привезенных в столицу Татарстана, охватывают несколько веков древней цивилизации. Летучие мыши и пионы, персики и жабы — все к счастью, как становится понятно из экспозиции.
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