«Сабантуй-2021»: ТАИФ-НК принял участие в главном национальном татарском празднике

10:22, 15.06.2021 Сюжет:  АО «ТАИФ-НК» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 29
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  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков

В Нижнекамске на территории культурно-спортивного комплекса «Ильинка» прошел праздник плуга. Тематическую площадку на майдане организовало и АО «ТАИФ-НК». Нефтеперерабатывающая компания постаралась создать праздничную атмосферу для всех жителей и гостей города. При входе пришедших встречали ходулисты, отдельно работала фотозона и детская игровая площадка. Музыкальный тон задавали приглашенные артисты, в частности кавер-группа «Виа-хит» и танцоры республиканского шоу-балета. Для юных нижнекамцев были организованы различные конкурсы и игры, особый восторг вызвало силовое шоу. По итогам Сабантуя тематическая площадка АО «ТАИФ-НК» стала одной из самых посещаемых на майдане. На память о празднике гости унесли с собой не только яркие фото, но и памятные сувениры, сделанные своими руками.

Партнерский материал 


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