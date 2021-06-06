10 фото недели: новинки летнего сезона

Начало июня в Татарстане ознаменовалось событиями, описать которые проще всего словами «новые», «уникальные», «впервые»: новые обладатели краповых беретов и музыкальных премий, новейшее достижение отечественного автопрома и юные предприниматели, только осваивающие профессиональные секреты, обновленная больница и выпускники, впервые почувствовавшие себя взрослыми. Очередная фотоподборка «Реального времени» — о новинках летнего сезона — 2021.
Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
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