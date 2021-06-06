10 фото недели: новинки летнего сезона

00:00, 06.06.2021 10
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Начало июня в Татарстане ознаменовалось событиями, описать которые проще всего словами «новые», «уникальные», «впервые»: новые обладатели краповых беретов и музыкальных премий, новейшее достижение отечественного автопрома и юные предприниматели, только осваивающие профессиональные секреты, обновленная больница и выпускники, впервые почувствовавшие себя взрослыми. Очередная фотоподборка «Реального времени» — о новинках летнего сезона — 2021.

  • 1—2. Старт серийного производства автомобилей Aurus в ОЭЗ «Алабуга».
  • 3—4. Награждение лауреатов конкурса детской песни «Балачак җыры».
  • 5. Благотворительная ярмарка юных предпринимателей.
  • 6. Открытие после ремонта лечебного корпуса №3 Детской республиканской клинической больницы.
  • 7. ЕГЭ по русскому языку в Казани.
  • 8—9. Испытания на краповый берет на полигоне в Лаишевском районе.
  • 10. Выставка Татьяны Горшуновой «Прилетевшие птицы».

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов


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