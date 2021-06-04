Победный мяч «Синтеза» — в подарок президенту

Сегодня в казанском Кремле состоялась торжественная церемония чествования казанского мужского ватерпольного клуба «Синтез» — чемпиона России сезона 2020/2021. С победой спортсменов и сотрудников команды поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов.
Напомним, «Синтез» в третий раз в своей истории завоевал золото национального чемпионата.
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