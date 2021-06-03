В строю краповых беретов прибыло: четверо из 55

55 бойцов Росгвардии из регионов Приволжского федерального округа боролись сегодня за высший символ доблести – краповый берет - на полигоне в Лаишевском районе. Марш-бросок на 12 километров в полной боевой амуниции, огневая и водная полосы препятствий, штурм здания, разбор оружия на время, спарринг-бои... До конца испытаний добрались лишь четверо.
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