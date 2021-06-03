Лечебный корпус №3 ДРКБ после ремонта: весело, светло и современно

Сегодня начинает принимать пациентов обновленный лечебный корпус №3 Детской республиканской клинической больницы. Двухэтажное здание рассчитано на 110 коек ночного стационара и 46 мест дневного. Здесь будут работать клиническая лаборатория, рентген-отделение, отделения УЗИ и функциональной диагностики. В лечебном корпусе есть отделение паллиативной медицинской помощи на 13. Кроме того, в больнице расположится кафедра Казанского государственного медицинского университета.
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