Депутаты Госсовета РТ обсудили формирование инвестпрограмм

На Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) состоялось выездное заседание Комитета Государственного совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Участники встречи обсудили проблемы законодательного регулирования инвестиционных программ в области коммунальной инфраструктуры. В частности, был затронут вопрос тарифообразования в сфере энергетики.
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