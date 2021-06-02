Депутаты Госсовета РТ обсудили формирование инвестпрограмм

20:00, 02.06.2021 11
1/11
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков

На Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) состоялось выездное заседание Комитета Государственного совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Участники встречи обсудили проблемы законодательного регулирования инвестиционных программ в области коммунальной инфраструктуры. В частности, был затронут вопрос тарифообразования в сфере энергетики.

Партнерский материал


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи