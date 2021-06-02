Дом на колесах: в Казань прибывают любители путешествовать на своем автомобиле

17:34, 02.06.2021 33
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

С 5 по 7 июня В Иннополисе соберутся любители путешествовать на своем автомобиле – здесь пройдет Всероссийский авто-туристический фестиваль Vanlifefest «Русские дороги». Сегодня организаторы фестиваля прибыли в Казань и продемонстрировали свои автодома.


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