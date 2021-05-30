«Атака сходу»: военно-историческая реконструкция на горе Соколка

Сегодня в Верхнеуслонском районе Татарстана на горе Соколка прошел ежегодный военно-исторический фестиваль «Атака сходу». Зрители смогли увидеть реконструкцию боевых действий, посвященную событиям 30 мая 1944 года. В этот день подразделения 1122-го полка 334-й стрелковой дивизии заняли спорную высоту №4 в нейтральной зоне у деревни Маковье Витебского района Белоруссии. Участниками реконструкции стали военно-исторические клубы из Казани, Москвы, Ульяновска, Йошкар-Олы, Самары и других регионов России. За военными действиями наблюдал фотокорреспондент "Реального времени".
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