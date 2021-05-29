Как казанские предприятия ищут работников в парках

12:40, 29.05.2021 16
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в казанских парках проходят ярмарки вакансий, где посетителям предложат вакансии городских предприятий, консультации по вопросам обучения и трудоустройства, получения государственных гарантий и услуг. На ярмарке в парке «Крылья Советов» побывали корреспонденты «Реального времени».


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