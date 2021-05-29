Разминирование в порту: в Казань прибыл мемориальный речной марш

12:00, 29.05.2021 32
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казань прибыл мемориальный речной марш, организованный понтонными подразделениями соединений Западного, Южного и Центрального военных округов. Они выполняют уникальный переход по внутренним водным путям России от мест постоянной дислокации до Волгограда. Подразделения будут сплавляться по шести рекам (Оке, Волге, Северскому Донцу, Дону, Белой, Каме), пяти водохранилищам (Куйбышевскому, Саратовскому, Волгоградскому, Нижнекамскому, Цимлянскому), пройдут через 20 шлюзов. Общая протяженность речного маршрута — около 5000 км.


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