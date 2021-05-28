Рустам Минниханов поздравил коллектив ТАИФ-НК с Днем химика

08:00, 28.05.2021 Сюжет:  АО «ТАИФ-НК» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 17
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  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков

Нижнекамск по традиции стал центром празднования Дня химика Республики Татарстан. Масштабные праздничные мероприятия прошли на территории ледового дворца «Нефтехим Арена». В фойе была организована выставка, на которой была представлена продукция крупнейших предприятий республики, в частности ведущего игрока отрасли — АО «ТАИФ-НК» . Ассортимент выпускаемой компанией продукции насчитывает 49 наименований. Основные виды — дизельное топливо и прямогонный бензин, автомобильные бензины, сжиженные углеводородные газы, топливо для реактивных двигателей и битумы. Вся гамма выпускаемых нефтепродуктов соответствует уровню мирового стандарта качества. С выставочной экспозицией АО «ТАИФ-НК» внимательно ознакомился президент Татарстана Рустам Минниханов. После чего вручил лучшим работникам химической и нефтеперерабатывающей промышленности государственные награды, в том числе работникам АО «ТАИФ-НК».

Партнерский материал 


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