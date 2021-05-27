Закупки, картельные сговоры и контекстная реклама: публично об антимонопольной практике

13:59, 27.05.2021 24
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в учебно-методическом центре ФАС России по РТ прошли публичные обсуждения контрольно-надзорной деятельности управления. Участники дискуссии обсудили ключевые направления работы ведомства – контроль действий органов власти, рекламы, соблюдения антимонопольного законодательства, госзакупок. 


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