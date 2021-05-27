Ленин всегда со мной: как казанские коммунисты открывали памятник вождю после реставрации

14:49, 27.05.2021 28
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани состоялось торжественное открытие памятника В.И.Ульянову-Ленину после реставрации. В церемонии приняли участие члены татарстанского отделения КПРФ при участии депутата Госдумы ФС РФ, первого зампредседателя КПРФ Юрия Афонина.


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