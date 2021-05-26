Нижнекамск празднует День химика-2021

В Нижнекамске отмечают республиканский День химика. Утром представители руководства, профсоюзного комитета, молодежной организации ПАО «Нижнекамскнефтехим» вместе с ветеранами компании возложили цветы к бюсту первого директора химкомбината Николая Лемаева.

Поздравить работников химической и нефтехимической промышленности с профессиональным праздником приехали президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов. В сопровождении руководства Группы ТАИФ гости посетили одно из крупнейших нефтехимических предприятий в Европе — ПАО «Нижнекамскнефтехим». Здесь состоялось торжественное открытие производства по выпуску новых видов продукции — растворного бутадиен-стирольного синтетического каучука (ДССК) мощностью 60 тысяч в год и стирол-бутадиен-стирольных термоэластопластов (ТЭП).



Официальная часть празднования Дня химика продолжилась в Ледовом дворце «Нефтехим Арена», где Рустам Минниханов присвоил лучшим работникам химической отрасли, в том числе ПАО «Нижнекамскнефтехим», почетное звание «Заслуженный химик РТ».