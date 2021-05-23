10 позитивных фото недели

00:00, 23.05.2021 10 1
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В нашем нынешнем пандемийном бытии обычная человеческая улыбка стала редкостью — из-за масок мы вынуждены «улыбаться глазами». Но фотохроника «Реального времени» за минувшие семь дней порадовала кадрами, зафиксировавшими искренние радостные эмоции. Так что улыбайтесь, господа, улыбайтесь!

  • 1—2. Премьера балета «Спящая красавица» в новой редакции на Нуриевском фестивале.
  • 3—5. Встреча ватерполистов спортклуба «Синтез», выигравших «золото» чемпионата России, в казанском аэропорту.
  • 6. На концерте фестиваля AVAZ.
  • 7—10. На русском народном празднике «Каравон» в селе Никольское.

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов


комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:28
    Спасибо, улыбнулась, настроение прибавилось
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