Живая традиция: татарский орнамент Фуада Валеева на выставке в «Хазинэ»

В Казани проходит цикл мероприятий, посвященных творческому наследию основоположника татарского искусствознания Фуада Валеева и приуроченных к 100-летию со дня его рождения. Фуад Валеев — первый в Поволжье доктор искусствоведения, автор фундаментальных академических исследований и научно-популярных работ по истории татарского народного искусства и архитектуры. Широкую известность, в том числе и за рубежом, получила его книга «Орнамент казанских татар». Сегодня в Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась выставка, где представлены творческие работы Ф.Х. Валеева и современных мастеров декоративно-прикладного искусства. В экспозицию вошли, в частности, созданные ученым графические реконструкции татарского орнамента в архитектуре, керамике и предметах костюма.
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