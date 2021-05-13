Сказочное открытие Нуриевского фестиваля: на сцене Театра им. Джалиля «Тысяча и одна ночь»

22:30, 13.05.2021 36
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня балетом Ф.Амирова «Тысяча и одна ночь» Приморской сцены Мариинского театра открылся XXXIV Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Главные партии исполнили: Анна Самострелова, Лилия Бережнова Сергей Уманец, Денис Голов.


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