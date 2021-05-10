АО «ТАИФ-НК» приняло участие в праздновании Дня Победы

9 мая представители АО «ТАИФ-НК» во главе с генеральным директором компании Максимом Новиковым приняли участие в мероприятиях, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 10 часов утра у Монумента Победы руководство АО «ТАИФ-НК» почтило память погибших воинов минутой молчания и возложило цветы к мемориалу. После чего представители нефтеперерабатывающей компании отправились на городское кладбище, чтобы отдать дань памяти бойцам «татарского» 80-го лыжного батальона. Останки героев были захоронены 31 января в год 75-летия Победы, в тот самый день, когда произошел их последний бой в Псковской области. Кроме того, перед Днем Победы предприятие поздравило подшефного ветерана Панфила Григорьевича. В прошлом году «ТАИФ-НК» отремонтировало его квартиру, а в этом по просьбе ветерана приобрело для нее мебель.
Партнерский материал
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым