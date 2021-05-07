В память об участниках ВОВ: на «Казаньоргсинтезе» возложили цветы к мемориалу

13:35, 07.05.2021 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез» – статьи в бизнес-газете «Реальное время» 24
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  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов

На предприятии провели торжественные мероприятия в преддверии Дня Победы. Возле мемориала, установленного в память об участниках Великой Отечественной войны и ветеранах КОС, прошел концерт с песнями и танцами военных лет. С праздником присутствующих поздравил генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Фарид Минигулов. После чего руководители и сотрудники предприятия возложили гвоздики к мемориалу. 


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