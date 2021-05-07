День Победы — 2021: в память об освободителе Освенцима и начальнике Казанского гарнизона

11:20, 07.05.2021 23
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани появилась мемориальная доска генерал-майора Федора Красавина, который участвовал в освобождении концлагеря Освенцим в годы Великой Отечественной войны, а после ее окончания возглавлял Казанский гарнизон. Памятная табличка находится на стене дома №4 по улице Адамюка, где жил Федор Красавин.


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