Особенные атлеты & звезды спорта: в Казани стартовал турнир по флорболу Специальной Олимпиады

18:07, 04.05.2021 30
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в казанском Центре бадминтона стартовали соревнования по флорболу и юнифайд-флорболу Специальной Олимпиады. В рамках церемонии открытия прошел показательный юнифайд-матч с участием атлетов Специальной Олимпиады, известных деятелей и звезд спорта Республики Татарстан.

Турнир проводится в рамках тестовых мероприятий, приуроченных к Всемирным зимним играм Специальной Олимпиады 2022 года. В соревнованиях примут участие около 130 атлетов с особенностями интеллектуального развития из девяти регионов страны.


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