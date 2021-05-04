Особенные атлеты & звезды спорта: в Казани стартовал турнир по флорболу Специальной Олимпиады

Сегодня в казанском Центре бадминтона стартовали соревнования по флорболу и юнифайд-флорболу Специальной Олимпиады. В рамках церемонии открытия прошел показательный юнифайд-матч с участием атлетов Специальной Олимпиады, известных деятелей и звезд спорта Республики Татарстан.
Турнир проводится в рамках тестовых мероприятий, приуроченных к Всемирным зимним играм Специальной Олимпиады 2022 года. В соревнованиях примут участие около 130 атлетов с особенностями интеллектуального развития из девяти регионов страны.
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