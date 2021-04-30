Итоговое заседание Евразийского межправительственного совета в Казанской ратуше

Сегодня главы правительств России и «большой пятерки» Евразийского экономического союза (ЕАЭС) завершили в Казани двухдневную работу. В заседании Евразийского межправительственного совета в Казанской ратуше приняли участие премьер-министры России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении, а также стран, состоящих при ЕАЭС в качестве наблюдателей, - Кубы, Молдавии и Узбекистана. На межправительственную встречу пригласили и представителей Таджикистана и Туркменистана.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым