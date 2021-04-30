Итоговое заседание Евразийского межправительственного совета в Казанской ратуше

14:00, 30.04.2021 48
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня главы правительств России и «большой пятерки» Евразийского экономического союза (ЕАЭС) завершили в Казани двухдневную работу. В заседании Евразийского межправительственного совета в Казанской ратуше приняли участие премьер-министры России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении, а также стран, состоящих при ЕАЭС в качестве наблюдателей, - Кубы, Молдавии и Узбекистана. На межправительственную встречу пригласили и представителей Таджикистана и Туркменистана.


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