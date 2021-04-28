«День православного Востока…»: символ Пасхи из стекла и фарфора

16:54, 28.04.2021 28
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Музее истории Благовещенского собора открылась выставка «День православного Востока…», посвященная христианскому празднику Пасхи. На выставке представлены пасхальные яйца конца XIX – начала XX вв. из собрания Музея-заповедника «Казанский Кремль» и частной коллекции Ю.Е. Русакова.


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