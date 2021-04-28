В годы Великой Отечественной: баннерная выставка в Казанском Кремле

16:50, 28.04.2021 24
1/24
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казанском Кремле открылась баннерная выставка «Казанский Кремль в годы Великой Отечественной войны». В военные годы ТАССР стала одной из важнейших тыловых баз на востоке страны. Главная крепость республики не стала исключением. Так, в Казанском Кремле в 1940-1950-е годы размещались многочисленные госучреждения и организации. На территории Кремля располагались органы власти, в том числе Верховный Совет ТАССР, разветвленная инфраструктура Казанского танкового училища и общежитие Казанского авиационного завода № 22, эвакуированного из Москвы. На открытии выставки побывал фотокорреспондент "Реального времени".


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи