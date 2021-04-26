«Тяжело с татарским»? «Мин татарча сөйләшәм!» на улице Баумана

19:13, 26.04.2021 30
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Гала-концерт «Мин татарча сөйләшәм!» прошел сегодня на улице Баумана в Казани. Организаторами акции выступает всемирный форум татарской молодежи. В рамках концерта вручили благодарственные письма организациям, использующим в своей деятельности татарский язык, а также дипломы антипремии «Тяжело с татарским!» - структурам, не использующим в своей работе татарский язык в достаточном объеме. На концерте побывал фотокорреспондент "Реального времени".


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