ТАИФ-НК презентовал свои достижения на международной выставке «Энергетика. Ресурсосбережение — 2021»

В Казани прошел Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности и экологии, в рамках которого состоялась специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение — 2021». Стенд АО «ТАИФ-НК» посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. Компания провела большую работу по созданию надежной схемы электроснабжения производств. В 2016 году была введена в эксплуатацию подстанция 220 на 100 кВ «Бегишево». Это позволило предприятиям, в том числе КГПТО АО «ТАИФ-НК», сохранять первую категорию надежности производств при любых ремонтных режимах сетевого хозяйства. Одновременно на всех распределительных подстанциях производств ТАИФ-НК были установлены устройства быстродействующего ввода резерва. При возникновении коротких замыканий на любом из источников БАВР мгновенно реагирует и воздействием на выключатели переводит питание потребителей на неповрежденный источник.
Партнерский материал
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым