ТАИФ-НК презентовал свои достижения на международной выставке «Энергетика. Ресурсосбережение — 2021»

15:55, 26.04.2021 Сюжет:  АО «ТАИФ-НК» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 12
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В Казани прошел Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности и экологии, в рамках которого состоялась специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение — 2021». Стенд АО «ТАИФ-НК» посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. Компания провела большую работу по созданию надежной схемы электроснабжения производств. В 2016 году была введена в эксплуатацию подстанция 220 на 100 кВ «Бегишево». Это позволило предприятиям, в том числе КГПТО АО «ТАИФ-НК», сохранять первую категорию надежности производств при любых ремонтных режимах сетевого хозяйства. Одновременно на всех распределительных подстанциях производств ТАИФ-НК были установлены устройства быстродействующего ввода резерва. При возникновении коротких замыканий на любом из источников БАВР мгновенно реагирует и воздействием на выключатели переводит питание потребителей на неповрежденный источник.

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